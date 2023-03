Internationales Botschafter: Südkorea ist offen für humanitäre Hilfe für Nordkorea

Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, hat im Zusammenhang mit der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage die Bereitschaft Seouls bekundet, humanitäre Hilfe anzubieten.



Die südkoreanische Regierung sei offen für humanitäre Hilfe zur Reaktion auf dringende Bedürfnisse in Nordkorea, sagte Cho am Dienstag (Ortszeit) bei einem Seminar in Washington. Das Seminar wurde von der Nichtregierungsorganisation Committee for Human Rights in Korea (HRNK) veranstaltet.



Die Regierung werde ihre Bemühungen um die Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea verdoppeln. Alle Ministerien würden dies als vorrangiges Ziel behandeln, hieß es.



Der Diplomat sagte weiter, Präsident Yoon Suk Yeol habe in seiner Antrittsrede die universellen Werte der Freiheit ins Zentrum der Botschaft gesetzt. Er habe die Notwendigkeit internationaler Solidarität betont, um Menschen zu helfen, denen die gesetzmäßige Würde als freie Bürger weggenommen worden sei. Die Einwohner in Nordkorea, die in einer totalitären Unterdrückung lebten, müssten in erster Linie von solchen gemeinsamen Bemühungen profitieren.