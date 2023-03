Yoon ruft Nation zum Nachdenken über Vergangenheit und Aufgaben für Zukunft auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Notwendigkeit für die Nation betont, auf ihre unglückliche Vergangenheit zurückzublicken und darüber nachzudenken, was für den Wohlstand in Zukunft getan werden muss.Die entsprechende Äußerung machte Yoon heute während einer Zeremonie zum 104. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März in Seoul.Er zolle den Märtyrern und Patrioten Respekt, die sich für die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes aufgeopfert und eingesetzt hätten, sagte Yoon.Zu Japan teilte er die Einschätzung mit, dass sich das Land von einem militaristischen Aggressor in der Vergangenheit zu einem Kooperationspartner verwandelt habe, der mit Südkorea universelle Werte teile und in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft sowie bei globalen Themen zusammenarbeite.Die Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan zur Überwindung von komplexen Krisen und Sicherheitskrisen, einschließlich der Nuklearbedrohung aus Nordkorea, sei wichtiger denn je geworden. Südkorea müsse sich mit Staaten, die universelle Werte teilten, solidarisieren und kooperieren und somit zur Erweiterung der Freiheit der Weltbürger und zum gemeinsamen Wohlstand der Welt beitragen, forderte Yoon.Bei der Zeremonie waren etwa 1.300 Personen anwesend, darunter Yoons Gattin Kim Keon-hee, Personen mit Verdiensten um die Abhängigkeit Koreas sowie Hinterbliebene.104 Personen wurden anlässlich des diesjährigen Jahrestags der Bewegung des 1. März für ihre Verdienste um die Unabhängigkeit ausgezeichnet. Bei der Feier wurden Hinterbliebenen von fünf dieser Personen Auszeichnungen verliehen.