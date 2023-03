Oppositionschef Lee wirft Yoon-Regierung Verletzung des Geistes der Bewegung des 1. März vor

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Vorsitzender der Minjoo-Partei Koreas, hat der Regierung von Yoon Suk Yeol vorgeworfen, den Geist der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März zu vergessen und auch zu verletzen.Die Kritik übte Lee in einem Beitrag, den er heute zum 104. Jahrestag der Bewegung des 1. März in sozialen Medien veröffentlichte.Der Geist der Bewegung des 1. März, dass die Koreaner selbst über ihr Schicksal entscheiden wollten, sei zur Triebkraft der Republik Korea geworden, schrieb Lee.Kein Bürger würde sich dagegen aussprechen, zukunftsorientierte Beziehungen zwischen Südkorea und Japan aufzubauen. Ohne historische Verantwortung und angebrachte rechtliche Entschädigung sei der Vertrauensaufbau jedoch unmöglich. Erst wenn die Geschichte in Ordnung gebracht werde, könne man richtig vorwärts gehen, hieß es.Lee kritisierte, die Opfer der Zwangsarbeit als Hindernis für eine Beziehungsverbesserung zu behandeln und über die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima zu schweigen. Er wies auch darauf hin, dass eine Militärübung Südkoreas, der USA und Japans am sogenannten Takeshima-Tag, einer Veranstaltung für die Erhebung von Japans Gebietsanspruch auf Dokdo, stattgefunden hatte und der Übungsort als „Japanisches Meer“ angegeben worden war. All dies sei nichts anderes als „Diplomatie der Unterwürfigkeit“ und „Diplomatie der Abhängigkeit“, betonte der Politiker.