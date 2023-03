USA verhängen weitere Sanktionen gegen nordkoreanische Organisationen und Einzelpersonen

Photo : YONHAP News

Die USA haben weitere Sanktionen gegen Organisationen und Einzelpersonen verhängt, die Gewinne für Nordkoreas Regierung und Partei erwirtschaften.Unter den drei betroffenen Firmen befänden sich auch Chilsong Trading Corporation und Korea Paekho Trading Corporation, berichtete die Kontrollbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am Mittwoch.Chilsong Trading Corporation werde nach Angaben der Behörde von der nordkoreanischen Regierung eingesetzt, um geheimdienstliche Erkenntnisse zu gewinnen und Devisen zu erwirtschaften. Korea Paekho Trading Corporation habe seit den 1980er Jahren Fonds für das Regime angelegt, indem Kunst- und Bauprojekte im Nahen Osten und in Afrika durchgeführt würden.Die dritte Organisation sei in der Demokratischen Republik Kongo von zwei sanktionierten Einzelpersonen, Hwang Kil-su und Pak Hwa-song, geschaffen worden. Sie hätten über das Unternehmen Bauprojekte für lokale Unternehmen abgewickelt und damit Gewinne für das nordkoreanische Regime erwirtschaftet.Gemäß den Sanktionen sind Transaktionen mit den Organisationen und Einzelpersonen verboten und deren Besitz und Vermögen in den USA werden eingefroren.Die Sanktionen wurden rund zwei Wochen nach Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 beschlossen.