US-Außenministerium: Unterstützen Yoons Vision für kooperative Beziehungen mit Japan

Photo : YONHAP News

Die USA unterstützen nach Angaben des US-Außenministeriums die Vision des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol für kooperative Beziehungen mit Japan.Die USA würden das Ziel einer engeren und zukunftsorientierten Zusammenarbeit auf der Grundlage geteilter universeller Werte sehr unterstützen, sagte Außenministeriumssprecher Ned Price am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington.Der Sprecher war auf die Rede des südkoreanischen Staatsoberhaupts zum Tag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März eingegangen. Yoon hatte darin seinen Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit mit Japan zum Ausdruck gebracht.Der amerikanische Außenamtssprecher fügte hinzu, dass eine trilaterale Kooperation zwischen den USA, Südkorea und Japan für den Umgang mit gemeinsamen Herausforderungen im 21. Jahrhundert entscheidend sei.Price äußerte sich darüber hinaus lobend über die Bemühungen Yoons und des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in den zurückliegenden Monaten um eine Verbesserung des bilateralen Verhältnisses. Die USA hätten Seoul und Tokio eine Zusammenarbeit für die Beilegung von Streitigkeiten über die Vergangenheit empfohlen, und zwar in einer Weise, dass eine Aussöhnung und Heilung von Wunden gefördert würden, sagte er weiter.