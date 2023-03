Opfer der Sexsklaverei japanischer Armee bittet Präsident Yoon um Lösung

Photo : YONHAP News

Ein Opfer der sexuellen Versklavung von Frauen durch das japanische Militär hat Präsident Yoon Suk Yeol um die Lösung der Frage gebeten.Den entsprechenden Aufruf unterbreitete Lee Yong-soo bei der 1.585. Mittwochsdemonstration zur Lösung der Frage der Sexsklaverei Japans während des Zweiten Weltkriegs, die gestern, dem Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März, vor der japanischen Botschaft in Seoul stattfand.Lee kritisierte Japan dafür, 32 Jahre lang die Lösung des Problems unterlassen zu haben, und bezeichnete das Land als bösartig. Japan fordere von Südkorea, seinerseits eine Lösung anzubieten, das sei unzumutbar, sagte sie.Lee Na-young, Präsidentin des Koreanischen Rats für Gerechtigkeit und Erinnerung für die Fragen der militärischen Sexsklaverei durch Japan, Veranstalter der Mittwochsdemonstration, übte Kritik an der Regierung. Die südkoreanische Regierung lege einen Plan, der weder eine Entschuldigung von an der Zwangsarbeit beteiligten japanischen Unternehmen noch eine Entschädigung durch diese enthalte, als Lösung für die Zwangsmobilisierung vor. Sie wolle auf unterwürfige Weise das Rad der Geschichte zurückdrehen, kritisierte sie.