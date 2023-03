Großbritannien bewilligt Zusammenschluss von Korean Air mit Asiana

Photo : YONHAP News

Die britische Wettbewerbsbehörde hat am Mittwoch grünes Licht für den Zusammenschluss von Korean Air mit Asiana Airlines gegeben.Das gab Korean Air bekannt.Die britische Wettbewerbs- und Marktbehörde CMA hatte die Korrekturmaßnahmen für mehr Wettbewerb nach der Fusion akzeptiert, die die südkoreanische Fluggesellschaft im vergangenen November vorgelegt hatte.Korean Air hat derzeit zehn Slots am Flughafen London Heathrow, Asiana sieben Slots. Korean Air beschloss, alle Slots von Asiana nach der Fusion der britischen Airline Virgin Atlantic Airways zu übergeben.Korean Air äußerte die Erwartung, dass sich Großbritanniens Genehmigung auf die Untersuchungen durch die USA, die Europäische Union und Japan positiv auswirken werde.Das US-Justizministerium, das sich mit dem Fall beschäftigt, hatte letztes Jahr die Dauer der Untersuchung verlängert.Die Europäische Kommission hatte mittlerweile eine Untersuchung in Phase 2 eingeleitet. Die Entscheidung soll am 5. Juli gefällt werden.Mit der japanischen Wettbewerbsbehörde laufen Vorgespräche. Nach deren Abschluss will Korean Air die Fusion formell beantragen.