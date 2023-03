Industrieausstoß im Januar erstmals seit vier Monaten gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Industrieausstoß ist im Januar erstmals seit vier Monaten gestiegen.Der Verbrauch habe sich jedoch den dritten Monat in Folge abgeschwächt, gab die Behörde Statistics Korea am Donnerstag bekannt.Der Index für die Industrieproduktion insgesamt habe im Januar bei 109,7 gelegen, 0,5 Prozent höher als im Dezember.Im Einzelhandel, ein Schlüsselindikator für den Verbrauch, wurde im Januar ein Rückgang um 2,1 Prozent verbucht. Damit ging es seit November drei Monate in Folge abwärts.Bei den Sachinvestitionen habe es einen Rückgang um 1,4 Prozent im Vormonatsvergleich gegeben.Der Präsenzindikator Composite Coincident Indicator habe im Januar um 0,4 Punkte im Vormonatsvergleich zugelegt. Damit sei den vierten Monat in Folge ein Rückgang verzeichnet worden.Der Vorlaufindikator Composite Leading Indicator sei um 0,3 Punkte auf 98,5 zurückgegangen. Damit sei es den siebten Monat in Folge abwärts gegangen.