Internationales Japan nennt Südkorea nach Yoons Rede "wichtigen Nachbarn"

Japan hat Südkorea nach der Rede des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zum Tag der Unabhängigkeitsbewegung als "wichtigen Nachbarn" bezeichnet.



Beide Länder sollten gemeinsam Herausforderungen angehen, mit denen die Weltgemeinschaft konfrontiert sei.



Das sagte Chefkabinettssekretär Hirokazu Matsuno am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Tokio.



Er reagierte damit auf Yoons Rede, in der er Japan als Partner bezeichnete, mit dem universelle Werte geteilt würden und mit dem in Fragen der Sicherheit, Wirtschaft und bei internationalen Problemen kooperiert würde.



Nach Worten von Matsuno wolle Tokio eng mit Seoul kooperieren und die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage der freundschaftlichen und kooperativen Zusammenarbeit fördern, die seit der Beziehungsaufnahme geschaffen worden sei.



Yoon hatte in seiner Rede am Mittwoch auch gesagt, dass sich Japan vom militaristischen Aggressor der Vergangenheit zu einem Partner entwickelt habe, mit dem universelle Werte geteilt würden.



Japanische Medien schrieben nach der Rede, dass Yoon zukunftsorientierte Beziehungen zwischen beiden Ländern betont habe.