Vizeaußenminister Südkoreas und Indiens führen Gespräche

Der südkoreanische Vizeaußenminister Lee Do-hoon hat mit seinem indischen Amtskollegen Saurabh Kumar Gespräche geführt.Beim Treffen am Rande des G20-Außenministertreffens in Indien am Mittwoch hätten Lee und Kumar vereinbart, den Personenaustausch auf hochrangiger Ebene zwischen beiden Ländern zu verstärken und die besondere strategische Partnerschaft zu entwickeln, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Lee gratulierte Indien zur Übernahme des Vorsitzes der G20. Er bekundete die Bereitschaft Südkoreas, als Mitglied der Gruppe aktiv zu kooperieren, damit Indien seine Vorsitzrolle erfolgreich ausüben kann.Der Diplomat betonte auch die Notwendigkeit der Verstärkung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Südkorea und Indien in den Bereichen Handel und Investitionen, Lieferketten sowie Infrastruktur. Er bat darum, die Schwierigkeiten koreanischer Unternehmen in Indien zu beheben.Laut dem südkoreanischen Außenministerium stimmten beide Seiten außerdem darin überein, dass die internationale Gemeinschaft gegen Nordkoreas Provokationen geschlossen und resolut vorgehen muss.