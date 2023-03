Handelsministerien Südkoreas und Chinas führen hochrangige Gespräche

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte der Handelsministerien Südkoreas und Chinas haben am Mittwoch über die bilaterale Kooperation für den Handel und Investitionen diskutiert.Die Gespräche fanden zwischen dem stellvertretenden Handelsminister Jeong Dae-jin im südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie und dem chinesischen stellvertretenden Handelsminister Li Fei in Seoul statt.Beide Seiten teilten die Ansicht, dass für die wirtschaftliche Entwicklung die Kommunikation zwischen den Handelsbehörden wichtig sei. Sie einigten sich, für die Schaffung berechenbarer Geschäftsbedingungen für Unternehmen beider Länder den Austausch und die Kooperation zu fördern.Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und China legte letztes Jahr um drei Prozent im Vorjahresvergleich auf ein Allzeithoch von 310,4 Milliarden Dollar zu.Jeong forderte China zu einer aktiven Rolle auf, damit die laufenden Folgeverhandlungen zum bilateralen Freihandelsabkommen in den Bereichen Dienstleistungen und Investitionen zügig vorankommen können. Er bat auch um Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 im südkoreanischen Busan.Li versprach aktive Bemühungen um die Geschäftsstabilität koreanischer Unternehmen in China und die Behebung deren Schwierigkeiten.Es war das erste hochrangige Treffen zwischen den Handelsbehörden Südkoreas und Chinas seit Juni 2019.