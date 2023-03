Vereinigungsministerium erwägt Abschaffung von Sekretariat des innerkoreanischen Verbindungsbüros

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium strebt eine Umorganisierung an, in deren Zuge das Sekretariat des innerkoreanischen Verbindungsbüros abgeschafft werden soll.Das Vereinigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass ein Umbau erwogen werde, um auf Veränderungen des Arbeitsumfelds flexibel und effizient reagieren zu können.Wie verlautete, werde überprüft, das Sekretariat des innerkoreanischen gemeinsamen Verbindungsbüros abzuschaffen und seine Funktion für Kontakte mit Nordkorea auf das Büro des innerkoreanischen Dialogs zu übertragen.Auch wird erörtert, das Amt (Office) für innerkoreanischen Austausch und Kooperation zu verkleinern und einige dessen Abteilungen abzuschaffen.Demgegenüber wird überprüft, das Büro (Bureau) für humanitäre Kooperation, das sich mit Menschenrechten in Nordkorea, getrennten Familien und der Ansiedlung nordkoreanischer Flüchtlinge befasst, in den Rang eines Amtes zu heben. Dabei soll die für Menschenrechte in Nordkorea zuständige Organisation verstärkt werden.