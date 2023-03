Menschenrechte in Nordkorea bleiben auf Agenda des UN-Sicherheitsrats

Photo : YONHAP News

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann sich laut Reuters auch dieses Jahr mit der Frage der Menschenrechte in Nordkorea beschäftigen.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur am Mittwoch reichten die USA und Albanien dem Vorsitzland des Weltsicherheitsrats mit Unterstützung von 59 Ländern, einschließlich Südkoreas, und der Europäischen Union, ein gemeinsames Schreiben ein. Darin baten sie, die Angelegenheit weiter auf der Tagesordnung des Gremiums zu belassen.Die Notiz wurde von insgesamt 61 Staaten und der EU unterzeichnet, und damit doppelt so vielen wie im vergangenen Jahr.Der Sicherheitsrat hatte von 2014 bis 2017 jedes Jahr offizielle Sitzungen zu Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea abgehalten. Im Jahr 2014 hatte der UN-Untersuchungsausschuss zu Menschenrechten in Nordkorea seinen endgültigen Bericht vorgelegt, in dem organisierte Menschenrechtsverletzungen durch das nordkoreanische Regime zur Sprache gebracht wurden.In den Jahren 2018 und 2019 konnten jedoch aufgrund der Spitzentreffen zwischen dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un keine offiziellen Sitzungen des Sicherheitsrats zu diesem Thema zustande kommen. Seit 2020 wurden wegen Widerstands Chinas und Russlands lediglich Treffen hinter verschlossenen Türen abgehalten.