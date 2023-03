Vereinigter Generalstabschef besichtigt gemeinsame Übung Südkoreas und der USA für Spezialeinsätze

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Seung-kyum, hat eine gemeinsame Übung Südkoreas und der USA für Spezialeinsätze in Vorbereitung auf mögliche Provokationen Nordkoreas besichtigt.Das gab der JCS am Donnerstag bekannt. Beide Seiten halten seit Anfang Februar die jährliche Übung „Teak Knife“ ab.Diese Woche wird bei einem Operationsverfahren geübt, wie Spezialeinsatzkräfte Flugzeuge zu Zielen in feindlichen Gebieten leiten und präzise Schläge auf Ziele vorgenommen werden.Kim besuchte einen Luftwaffenstützpunkt, wo die Übung stattfindet, und nahm die Waffensysteme unter die Lupe, die für eine tatsächliche Operation zum Einsatz kämen. Mittels der gemeinsamen Übung solle die Fähigkeit erlangt werden, feindliche Schlüsseleinrichtungen gezielt zu treffen. Auch wurde verlangt, durch die Verbesserung der Interoperabilität zwischen Südkorea und den USA die volle Bereitschaft zur Ausführung gemeinsamer Operationen in einem Krieg zu schaffen.Zur Teilnahme an der Übung sei erstmals eine als "Gunship" bekannte AC-130J der USA auf die koreanische Halbinsel geschickt worden, teilte der JCS mit. Es werde geübt, mit präzisionsgelenkten Waffen wie AGM-114, AGM-176 und GBU-39 in einer Höhe von über 10.000 Fuß (rund drei Kilometer) Ziele genau zu treffen.