KBS-Präsident fordert Gesetzesänderungen und Anhebung der Rundfunkgebühr

Photo : YONHAP News

Kim Eui-chul, Präsident und CEO von KBS, hat Verbesserungen von nicht zeitgemäßen Gesetzen gefordert, damit KBS als öffentlich-rechtlicher Sender seine Verpflichtungen erfüllen kann.Kim präsentierte bei einer Zeremonie zum 50. Gründungsjubiläum der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt am Donnerstag in der KBS Art Hall auf Yeouido in Seoul die „2040 Vision“, die entsprechende Maßnahmen enthält.In veralteten Gesetzen des Landes seien nicht einmal Onlinedienste, die öffentlich-rechtliche Medien in der Welt bereits vor zehn Jahren berücksichtigt hätten, als Aufgabe von KBS festgeschrieben. Hinsichtlich unnötiger Regulierungen nach dem Standpunkt der 1980er Jahre, die bis heute aufrechterhalten würden, und des Vermögenseinsatzes seien gesetzliche Änderungen erforderlich, sagte er.Kim forderte auch eine Verbesserung in Bezug auf die Frage der Rundfunkgebühr. Er wies darauf hin, dass Anpassungen der Rundfunkgebühr seit 2007 viermal der Nationalversammlung vorgeschlagen worden seien, die Anträge aber verfallen seien, ohne richtig erörtert worden zu sein.