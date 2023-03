Präsident Yoon gratuliert zu Einschulungsfeiern ohne Maskenpflicht

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat dazu gratuliert, dass die Kindergärten und Schulen im Lande heute erstmals seit drei Jahren ihre Eintrittszeremonien abhalten konnten, ohne dass Masken getragen werden mussten.Er glaube, dass heute sowohl für die Schüler als auch für die Eltern ein aufregender Tag sein werde, schrieb Yoon laut dem Präsidialamt in einer Botschaft, die heute anlässlich der Einschulungsfeiern an den Schulen verschickt wurde.Yoon betonte darin, dass die Regierung die Rolle des Staates für die Betreuung und Bildung weiter verstärken werde.Yoons Gattin Kim Keon-hee nahm heute an der Einschulungsfeier an der Seoul Nationalen Schule für Blinde teil und gratulierte den Schulanfängern zur Einschulung.