Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Donnerstag zulegen können.Der Hauptindex rückte um 0,62 Prozent auf 2.427,85 Zähler vor.Die Januar-Daten zum herstellenden Sektor in China seien eine Überraschung gewesen und hätten die Anleger noch einmal zusätzlich in ihrer Annahme bestärkt, dass die chinesische Wirtschaft sich nach der Öffnung kräftig erholen werde, wurde Han Ji-young, von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.