Hohe Beamte Südkoreas und Chinas sprechen über Wirtschaftskooperation

Photo : YONHAP News

Hohe Beamte Südkoreas und Chinas haben über die Förderung der Wirtschaftskooperation gesprochen.Wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte, habe sich der stellvertretende Ressortchef, Choi Young-sam, am Donnerstag in Seoul mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Fei beraten.Beide hätten sich auf die Notwendigkeit geeinigt, für stabilere und nachhaltigere bilaterale Wirtschaftsbeziehungen zusammenzuarbeiten.Die Außenminister hätten bereits ein gemeinsames Verständnis darüber erzielt, dass für stabile Lieferketten enger kommuniziert werden müsse. Choi und Li hätten sich angesichts dessen auf hochrangige Gespräche zu diesem Thema in der ersten Jahreshälfte geeinigt.Darüber hinaus hätten sie weitere Beratungen beschlossen, um die grundlegende Kooperation zwischen beiden Staaten zu fördern. Demnach sollten auch die Folgeverhandlungen zu den Bereichen Dienstleistungen und Investitionen unter dem bilateralen Freihandelsabkommen vorangebracht werden.