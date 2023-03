Regierung will für Förderung der Roboterindustrie Regulierungen ändern

Photo : YONHAP News

Südkorea will für die Förderung seiner Roboterindustrie verschiedene Regulierungen ändern.Dadurch soll der Einsatz von Lieferrobotern oder Wachrobotern gefördert werden.Den Plan kündigte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag bei einer Regierungssitzung unter Leitung von Ministerpräsident Han Duck-soo an.Demnach wolle das Ministerium 51 Vorschriften in den Bereichen Mobilität, Sicherheit und Infrastruktur ändern, die mit fortgeschrittener Robotertechnologie zusammenhingen.Nach Schätzungen sollen in der Branche dieses Jahr 37.000 neue Arbeitsplätze entstehen. 39 der Vorschriften sollen bis 2024 geändert werden.In diesem Jahr würden zunächst Gesetzesänderungen hinsichtlich Robotern und Straßenverkehr in Angriff genommen. Damit sollen Sicherheitsstandards für Roboter geschaffen werden, die im Freien unterwegs sind und deren Betrieb auf Gehwegen erlaubt werden.Lieferungen durch Roboter würden noch innerhalb dieses Jahres ermöglicht, sobald Roboter als Transportmittel für Lieferdienste anerkannt seien.