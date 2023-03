Weißes Haus: Entscheidung über Lieferung tödlicher Waffen an Ukraine liegt bei Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben Südkorea die Entscheidung über eine Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine selbst überlassen.Ob die Ukraine militärisch direkt unterstützt werde, sei eine "souveräne Entscheidung", die jedes Land selbst zu treffen habe, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag in Washington.Die USA begrüßten die bereits geleistete Hilfe Südkoreas für die Ukraine angesichts der russischen Invasion des Landes.Die USA wünschten sich, dass jede Nation der Ukraine bestmöglich helfe und keine Nation Russland dabei helfe, noch mehr Ukrainer zu töten.Der ukrainische Botschafter in Südkorea, Dmytro Ponomarenko, hatte Seoul bei einer Diskussionsveranstaltung am Montag um die Lieferung tödlicher Waffen gebeten.Südkorea leistete bislang keine direkte militärische Unterstützung für die Ukraine. Jedoch gab es eine indirekte Waffenhilfe, da Südkorea den USA dabei half, ihre Munitionsvorräte wieder aufzustocken.Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagte unterdessen, dass die Verbündeten erneut über einen möglichen Kauf von südkoreanischer Munition diskutierten.Es gebe mit Südkorea Gespräche über den Kauf von Munition von südkoreanischen Rüstungsunternehmen, habe der Sprecher am Donnerstag auf einer Pressekonferenz gesagt.Darüber hinaus habe er jedoch nichts Neues anzubieten, habe er auf die Frage geantwortet, ob die USA auch südkoreanische Waffen kaufen wollten, die dann der Ukraine bereitgestellt würden.