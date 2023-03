USA wollen sich angesichts nordkoreanischer Bedrohung auf Ausbau erweiterter Abschreckung konzentrieren

Photo : YONHAP News

Die USA wollen sich angesichts der Bedrohung durch Nordkorea auf den Ausbau der erweiterten Abschreckung konzentrieren.Das sagte der für den Indopazifik zuständige Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium, Ely Ratner, laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington.Ziel der Abschreckung sei es, einem Aggressor vor Augen zu führen, dass die Kosten eines Angriffs für diesen untragbar wären.Die USA konzentrierten sich auf die Verteidigungsbereitschaft und würden angesichts der Bedrohungen durch Nordkorea nicht nachlassen, sagte der Beamte, als er auf Nordkoreas jüngste Drohung mit weiteren Tests von Langstreckenraketen angesprochen wurde.Die USA würden die erweiterte Abschreckung ausbauen und gleichzeitig daran arbeiten, Südkorea erneut von der Bereitschaft zu dessen Verteidigung zu überzeugen.Zurzeit werde an neuen Mechanismen gearbeitet, um einige der für Seoul besonders wichtigen Anliegen zu klären. Dazu zähle ein besseres Verständnis über strategische Operationen der USA sowie Planung und Überlegungen, sagte der Beamte weiter.Erweiterte Abschreckung bezieht sich auf das Versprechen der USA, ihre gesamte Bandbreite der militärischen Kapazitäten, darunter auch Atomwaffen, einzusetzen, um einem Verbündeten im Ernstfall beizustehen.