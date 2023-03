US-Verteidigungsminister verspricht weitere Maßnahmen gegen nordkoreanische Provokationen

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten wollen in Zusammenarbeit mit Verbündeten wie Südkorea und Japan weiterhin auf Nordkoreas Provokationen reagieren.Das teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber den Beamten seines Ministeriums mit.In einer Notiz schrieb er, dass sein Ministerium auf verschiedene Gefahren weiterhin achtgegeben werde. Dies schließe Gefahren durch Nordkorea, Iran und internationale Terrororganisationen mit ein.Im indopazifischen Raum müsse mittels neuer Konzepte und Fähigkeiten und der Vertiefung der Partnerschaft mit Verbündeten die Abschreckungsbereitschaft verstärkt werden, forderte Austin.Sein Team würde in den Bereichen nukleare Triade, Weltraum, Cyberraum, Langstreckenfeuerkraft und Kampfjets massiv investieren, um Fähigkeiten der nächsten Generation zu erlangen.