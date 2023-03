Nordkorea will auf Nuklearwaffen keinesfalls verzichten

Nordkorea hat bei einem Treffen der Vereinten Nationen unterstrichen, an seinen Atomwaffen festhalten zu wollen.Nordkorea könne auf die nukleare Abschreckung keinesfalls verzichten, der Aufbau der Atomstreitkräfte werde fortgesetzt, sagte Ju Yong-chol, Botschaftsrat der nordkoreanischen Vertretung in Genf am hochrangigen Segment der UN-Abrüstungskonferenz am Donnerstag (Ortszeit) in der Schweizer Stadt.Nordkorea werde sich auf keinerlei Verhandlungen einlassen, für die eine Denuklearisierung vorausgesetzt werde, sagte Ju.Ju machte von seinem Recht auf Gegendarstellung Gebrauch, nachdem die Vertreter westlicher Länder wie der USA und weiterer Mitglieder, einschließlich Südkoreas, Nordkorea aufgefordert hatten, Atomtests und die Entwicklung ballistischer Raketen zu unterlassen.Der Diplomat bezeichnete die Maßnahmen zur Stärkung der Verteidigungskraft als gerechtfertigte Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung. Internationale Gesetze und die UN-Charta würden hierbei gründlich eingehalten. Nirgendwo in der UN-Charta stehe geschrieben, dass Tests ballistischer Raketen den internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohten.Wollten westliche Länder zu Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel beitragen, müssten sie stattdessen Südkorea und die USA verurteilen, die militärische Spannungen schürten, sagte er weiter.