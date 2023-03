Industrieminister will sich um Gesetz zur Förderung der Halbleiterindustrie bemühen

Photo : YONHAP News

Industrieminister Lee Chang-yang hat Bemühungen versprochen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Schlüsselindustrien wie Halbleiter, Batterien und Schiffe zu verstärken.Bei der heutigen Sitzung von Regierung, Regierungspartei und Privatsektorzu Strategien gegen die Krise im Exportgeschäft versprach er, die Sicherstellung sogenannter „Super-gap“-Technologiefähigkeiten unterstützen.Er wolle sich um die zügige Verabschiedung eines Änderungsentwurfs zum Gesetz zur Beschränkung der Sonderbesteuerung einsetzen, damit es höhere Steuergutschriften für Investitionen in nationale strategische Technologien geben könne.Der Entwurf, der unter dem Namen „K-CHIPS Act“ bekannt ist, sieht vor, die Steuergutschrift für Anlageinvestitionen der Großunternehmen von derzeit acht Prozent auf 15 Prozent zu erhöhen, wenn in nationale strategische Technologien wie Halbleiter, Batterien, Impfstoffe und Displays investiert wird. Für kleine und mittlere Unternehmen soll die Gutschrift von 16 auf 25 Prozent erhöht werden.Jedoch konnten die Regierungspartei und das Oppositionslager ihre Differenzen über die Vorlage noch nicht abbauen.Das Industrieministerium kündigte außerdem an, noch im laufenden Jahr Kredite in Höhe von 530 Milliarden Won (etwa 400 Millionen Dollar) zur Verfügung zu stellen, um die Konkurrenzfähigkeit des Landes auf dem Gebiet Backend-Prozess von Halbleitern zu verbessern.Das Ressort wolle zudem das Gespräch mit US-Behörden suchen, damit im Zuge von Washingtons Plänen für die Investitionsförderung in der Halbleiterindustrie und Exportrestriktionen für Halbleiterausrüstung Südkoreas Position ausreichend berücksichtigt werden könne.