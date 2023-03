Oppositionschef Lee erscheint wegen Vorwurf der Verletzung des Wahlgesetzes vor Gericht

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, ist heute wegen des Vorwurfs von Falschaussagen im letzten Präsidentschaftswahlkampf erstmals vor Gericht erschienen.Bisher gab es vier Termine zur Vorbereitung der Hauptverhandlung. Für die formelle Gerichtsverhandlung müssen Angeklagte vor Gericht erscheinen.Gegen Lee wurde der Verdacht auf die Verletzung des Gesetzes zu Wahlen für öffentliche Ämter erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft Lee vor, im Rennen um die Präsidentschaft im vergangenen Jahr in Bezug auf das Landentwicklungsprojekt Daejang-dong in Seongnam und die Änderung des Verwendungszwecks eines Geländes in Baekhyeon-dong Falschaussagen gemacht zu haben. Lee war der Präsidentschaftskandidat der Minjoo-Partei.Lee weist alle Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft zurück.