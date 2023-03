Kostenfreie Rotavirus-Impfung für Säuglinge beginnt heute

Photo : KBS News

In Südkorea beginnt heute die kostenfreie Rotavirus-Impfung für Säuglinge.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KCNA) am Sonntag mitteilte, sollten Säuglinge bis zum Alter von sechs Monaten zwei oder drei Impfungen gegen das Rotavirus erhalten.Die Impfungen könnten landesweit in medizinischen Einrichtungen und öffentlichen Gesundheitszentren verabreicht werden, der Wohnort des Kindes spiele dabei keine Rolle.Es seien zwei Impfstoffe verfügbar, Kreuzimpfungen würden jedoch nicht erlaubt.Die hochansteckenden Rotaviren können bei Säuglingen und Kleinkindern Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Erbrechen verursachen.