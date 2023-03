Nordkorea fordert von UN Eingreifen wegen südkoreanisch-amerikanischer Militärübungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat von den Vereinten Nationen ein Eingreifen wegen südkoreanisch-amerikanischer Militärübungen gefordert.Die Weltorganisation solle Südkorea zum Stopp der Manöver auffordern, wurde von Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag aus einer Erklärung von Vizeaußenminister Kim Sun-kyung zitiert.Die Vereinten Nationen und die Weltgemeinschaft sollten eindringlich den Stopp der gemeinsamen Übungen sowie provokativen Worte und Handlungen fordern, mit denen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel geschürt würden.Südkorea und die USA würden nicht einmal verheimlichen, dass es sich um eine Sonderübung für einen Überraschungsangriff gegen strategisch wichtige Punkte in Nordkorea handele.Wegen einer solchen unverantwortlichen Zuspitzung der Spannungen entwickele sich die Situation auf der koreanischen Halbinsel und in der Region in eine sehr Besorgnis erregende Richtung.Südkorea und die USA hatten angekündigt, vom 13. bis 23. März ihr Manöver Freedom Shield abzuhalten.