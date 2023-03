Internationales US-Denkfabrik: Südkorea und Deutschland müssen sich Halbleiter-Exportkontrollen gegen China anschließen

Eine US-amerikanische Denkfabrik hat auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, dass sich Südkorea Exportkontrollen von Halbleiterausrüstung gegen China anschließt.



Solche Kontrollen wurden von den USA initiiert und werden von Japan und den Niederlanden unterstützt.



Die Notwendigkeit brachte das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in einem jüngst veröffentlichten Bericht zur Sprache. Darin wird über Hinweise auf die amerikanisch-niederländisch-japanische Übereinkunft von Halbleiter-Exportkontrollen berichtet.



Um ein Auseinanderbrechen der von den USA angeführten globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette zu verhindern, müssten sich Deutschland und Südkorea den Exportkontrollen anschließen, hieß es in dem Bericht.



Zu Deutschland hieß es, dass das Land in der Produktion von Schlüsselkomponenten führend sei, aus denen Ausrüstung für die Halbleiterfertigung bestehe. Südkorea wurde als kleiner, aber feiner Hersteller von Fertigungsausrüstung bezeichnet.



CSIS teilte die Einschätzung mit, dass fortgeschrittene Produktionskapazitäten für Halbleiter an andere Länder als China umgeleitet werden müssten. Sollten Politik und Diplomatie auf eine Linie gebracht werden, würden die Hersteller von Halbleiterausrüstung in den USA und von ihren Verbündeten nicht mit einem Umsatzrückgang wegen der im vergangenen Oktober vorgestellten Exportregulierungen gegen China konfrontiert sein.