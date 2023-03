Südkorea will Jemen dieses Jahr mit 18,5 Millionen Dollar unterstützen

Photo : YONHAP News

Südkorea will dieses Jahr humanitäre Hilfe in Höhe von 18,5 Millionen Dollar für den unter einem Bürgerkrieg leidenden Jemen leisten.Entsprechende Hilfepläne habe die Regierung auf einer hochrangigen Geberkonferenz zur humanitären Krise im Jemen am 27. Februar in Genf vorgestellt, teilte das Außenministerium am Freitag mit.Zum diesjährigen Hilfeplan Südkoreas für den Jemen zählt auch die Versorgung mit Reis, die seit 2018 jedes Jahr erfolgt ist.Die seit 2017 jährlich abgehaltene Geberkonferenz für Jemen wurde gemeinsam von den Regierungen der Schweiz und Schwedens sowie den Vereinten Nationen veranstaltet. Südkorea wurde von seinem Botschafter in Genf, Yun Seong-deok, vertreten.Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2014 steckt Jemen in einer schweren humanitären Krise.Das UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) geht davon aus, dass 21,6 Millionen Menschen im Jemen oder 65 Prozent der Bevölkerung dieses Jahr humanitäre Hilfe benötigen.