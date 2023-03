US-Kongress leitet wegen Fehler an Gedenkwand für Koreakrieg Untersuchung ein

Photo : YONHAP News

Der US-Kongress hat angesichts entdeckter Fehler an der Gedenkwand für den Koreakrieg in Washington seinerseits eine Untersuchung eingeleitet.An der letztes Jahr eingeweihten Gedenkwand (Wall of Remembrance) sind die Namen eines Teils der dort genannten Gefallenen im Koreakrieg falsch geschrieben.Nach Angaben des Kongresses am Sonntag schickten die zuständigen ständigen Ausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses am 2. März ein Schreiben an Verteidigungsminister Lloyd Austin, in dem sie um die Wahrheitsfindung in Bezug auf die Fehler an dem Denkmal bitten.Die Kongressmitglieder schrieben, Fehler dieser Größenordnung hätten die ursprünglichen Blaupausen nicht passieren, geschweige denn in Stein gemeißelt werden dürfen. Sie hätten gar nicht errichtet und gegenüber der Öffentlichkeit enthüllt werden dürfen.Die Abgeordneten baten den Verteidigungsminister, bis zum 23. März die Ausschüsse über die Angelegenheit zu unterrichten und zugehörige Dokumente möglichst zügig vorzulegen.An der Gedenkwand am Korean War Veterans Memorial in Washington sind die Namen von 43.808 im Koreakrieg Gefallenen verewigt, darunter 36.634 US-Soldaten und 7.174 Mitglieder der KATUSA, koreanische Verstärkungstruppen für die US-Armee.