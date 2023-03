Südkoreas Kunstflugteam gewinnt bei Flugschau in Australien höchste Auszeichnung

Photo : YONHAP News

Das Kunstflugteam „Black Eagles“ der südkoreanischen Luftwaffe hat bei einer internationalen Flugschau in Australien die höchste Auszeichnung gewonnen.Wie die Luftwaffe am Sonntag bekannt gab, wurden die Black Eagles bei der Australian International Airshow 2023 mit dem Preis „Best Overall Display“ ausgezeichnet.Bei der Veranstaltung, die vom 28. Februar bis 5. März am Flughafen Avalon südlich von Melbourne stattfand, trat das Team täglich 30 Minuten lang für eine Flugvorführung auf.Die Avalon Airshow ist die größte internationale Flugschau in der südlichen Hemisphäre, zu der Luft- und Raumfahrtexperten, Verteidigungsbeamte und allgemeine Zuschauer aus aller Welt kommen.Die Black Eagles werden am 8. März den Flughafen Avalon verlassen, um über drei Länder, einschließlich Indonesiens, nach Südkorea zurückzukehren. Das Team wird am 13. März auf dem Stützpunkt in Wonju zurückerwartet.Das Team hatte bei der Flugschau Royal International Air Tattoo (RIAT) in Großbritannien im vergangenen Jahr den Preis für die beste Flugvorführung und den Popularitätspreis gewonnen.