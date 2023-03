Sport Lee Chae-un holt Gold bei Snowboard-WM, Shin Ji-a Silber bei Eiskunstlauf-WM der Junioren

Der koreanische Snowboarder Lee Chae-un hat als erster Südkoreaner in Ski- und Snowboard-Disziplinen einen Weltmeistertitel gewonnen.



Bei den Ski-Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften des Internationalen Skiverbandes im georgischen Bakuriani gewann Lee im Halfpipe-Finale der Männer am 3. März mit 93,5 Punkten die Goldmedaille.



Das ist die erste Medaille für Südkorea bei einer Ski- und Snowboard-WM.



Lee ist 16 Jahre und zehn Monate alt und laut dem Internationalen Skiverband der bislang jüngste männliche Goldmedaillenträger bei der Snowboard-WM.



Unterdessen holte die Eiskunstläuferin Shin Ji-a das zweite Mal in Folge Silber bei den Juniorenweltmeisterschaften.



Bei der Junioren-WM im Eiskunstlaufen im kanadischen Calgary belegte Shin am 4. März mit insgesamt 201,90 Punkten den zweiten Platz im Dameneinzel. Siegerin ist Mao Shimada aus Japan.