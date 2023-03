Innerkoreanisches Vereinigungsministerium gründet Ausschuss für Förderung der Menschenrechte in Nordkorea

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will einen Ausschuss zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea ins Leben rufen, der die Gründung einer für die Angelegenheit zuständigen Stiftung vorbereiten soll.



Ministeriumssprecher Gu Byung-sam teilte am Montag mit, den Ausschuss als Beirat für den Verteidigungsminister gründen zu wollen, um den Zweck des nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes tatsächlich zu erfüllen. Er wies dabei darauf hin, dass sich die Gründung einer Stiftung für Menschenrechte in Nordkorea seit sieben Jahren in die Länge zieht.



Das geplante Komitee wird Meinungen für die Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea sammeln, öffentliche Diskussionen führen und Bürgerorganisationen beraten, bevor die Stiftung ins Leben gerufen wird.



Der Ausschuss setze sich aus zwölf Experten für Menschenrechte in Nordkorea zusammen, ein Teil von ihnen sei als Vorstandsmitglieder der angestrebten Stiftung empfohlen worden, teilte das Vereinigungsministerium mit.



Südkorea hatte geplant, nach dem 2016 in Kraft getretenen Gesetz für Menschenrechte in Nordkorea eine Stiftung als Forschungsinstitution für die Verbesserung der Menschenrechtslage in dem kommunistischen Land zu gründen. Wegen der verzögerten Empfehlung von Vorstandsmitgliedern durch die Nationalversammlung konnte die Gründung jedoch bisher nicht zustande kommen.