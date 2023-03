CNN: Verschlechterung der Ernährungslage in Nordkorea kann tödliche Folgen haben

Photo : YONHAP News

Laut dem US-Sender CNN wächst die Besorgnis, dass infolge der sich verschlechternden Ernährungslage in Nordkorea viele Menschen verhungern würden.Handelsdaten, Satellitenbilder und Bewertungen der Vereinten Nationen sowie der südkoreanischen Behörden deuteten allesamt darauf hin, dass die Nahrungsmittelversorgung in Nordkorea unter das Maß gesunken sei, das zur Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse erforderlich sei, sagte Lucas Rengifo-Keller, ein Forschungsanalyst am Peterson Institute for International Economics.Selbst wenn die Lebensmittel gleichermaßen verteilt würden – was in Nordkorea angesichts des Vorrangs der Elite und des Militärs nahezu undenkbar sei –, würde es Hungertote geben, sagte er.Bereits vor der Corona-Pandemie sei fast die Hälfte der Bevölkerung Nordkoreas unterernährt gewesen. Die Grenzschließung in den letzten drei Jahren könnte die Lage verschlimmert haben, so CNN.