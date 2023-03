Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Montag um über ein Prozent zulegen können.Der Kospi rückte um 1,26 Prozent auf einen Schlussstand von 2.462,62 Zählern vor und setzte damit seine Gewinnserie fort.Ein schwächer werdender US-Dollar und Erwartungen für eine Drosselung des Tempos bei den Zinserhöhungen in den USA hätten die Stimmung am Markt verbessert, wurde Seo Sang-yong von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.