Südkoreanische Bürgerorganisation verurteilt Entscheidung zu Art und Weise der Entschädigung von Zwangsarbeitern

Photo : YONHAP News

Eine Bürgerorganisation in Südkorea hat die Entscheidung der Regierung für die Art und Weise der Entschädigung für Zwangsarbeit zur Kolonialzeit verurteilt.Die südkoreanische Regierung gab am Montag bekannt, anstatt direkter Zahlungen durch verantwortliche japanische Unternehmen die Opfer durch einen öffentlichen Fonds entschädigen zu wollen, in den koreanische Firmen einzahlten.Eine Bürgerorganisation, die Opfer wie Yang Geum-deok unterstützt, verurteilte den Entschädigungsplan am Montag auf einer Pressekonferenz am 18. Mai-Demokratie-Platz in Gwangju.Die Yoon-Regierung habe damit eine gerichtliche Entscheidung annulliert und das richterliche Recht aufgegeben.Auch habe die Regierung den diplomatischen Schutz der Staatsbürger aufgegeben, mahnte die Bürgerorganisation und setzte den Entschädigungsplan mit dem Protektoratsvertrag von 1905 gleich.Während Korea vor 118 Jahren gewaltsam seiner diplomatischen Rechte beraubt worden sei, habe die heutige Regierung ihre Verantwortung für den diplomatischen Schutz ihrer Bürger von selbst aufgegeben, hieß es.