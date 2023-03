Nordkorea droht angesichts US-südkoreanischer Militärübung mit überwältigender Maßnahme

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angesichts der geplanten Militärübung der USA und Südkoreas mit überwältigenden Maßnahmen gedroht.Die entsprechende Warnung äußerte Kim Yo-jong, die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, in einer am Dienstag von der Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung.Pjöngjang würde die militärischen Aktivitäten Südkoreas und der USA genau beobachten und sei jederzeit bereit, schnell und überwältigend zu reagieren.Nordkoreas Tests strategischer Waffen würden die Sicherheit der Nachbarn nicht bedrohen, sagte Kim. Eine militärische Antwort in Form des Abfangens von Raketen in Gewässern oder im Luftraum außerhalb des Hoheitsgebiets würde als Kriegserklärung an Nordkorea aufgefasst.Die Alliierten sollten von Handlungen Abstand nehmen, mit denen die Situation zusätzlich verschlechtert werde, wurde Kim weiter zitiert.Zuletzt hatten die USA immer häufiger strategische Waffen nach Korea verlegt. Am Montag waren bei einer Luftübung über dem Gelben Meer auch Langstreckenbomber des Typs B-52H zum Einsatz gekommen.