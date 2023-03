EU und UN begrüßen Seouls Lösung von Zwangsarbeiter-Konflikt mit Japan

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben Seouls Entscheidung begrüßt, eine Lösung des Konflikts mit Japan über die Entschädigung der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs präsentiert zu haben.Die EU begrüße die wichtige Maßnahme, die im Rahmen der Bemühungen um den Aufbau zukunftsorientierter Beziehungen zwischen Südkorea und Japan veröffentlicht worden sei, hieß es am Montag in einer Erklärung des Auswärtigen Dienstes der EU.Eine enge Zusammenarbeit zwischen Seoul und Tokio bekräftigte die EU als eine der wichtigen Achsen bei der Stärkung der auf der internationalen Ordnung basierenden Regeln sowie der Förderung einer freien und offenen indopazifischen Region.UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte dem US-Sender "Voice of America", dass er den positiven Austausch und zukunftsorientierten Dialog zwischen Seoul und Tokio begrüße.