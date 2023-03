Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea 2022 auf 32.661 Dollar geschrumpft

Photo : YONHAP News

Das in US-Dollar angegebene Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf in Südkorea ist letztes Jahr infolge des Wertverlusts des koreanischen Won gegenüber dem Dollar um fast acht Prozent zurückgegangen.Nach Angaben der Bank of Korea am Dienstag betrug das Bruttonationaleinkommen pro Kopf nach vorläufigen Schätzungen im vergangenen Jahr 32.661 Dollar. Das sind 7,7 Prozent weniger als im Jahr 2021 mit 35.373 Dollar.Das in der Landeswährung angegebene BNE pro Kopf stieg dagegen um 4,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 42,2 Millionen Won.Die Zentralbank erläuterte, dass der Won-Dollar-Wechselkurs letztes Jahr im Jahresschnitt um 12,9 Prozent gestiegen sei, was zum Rückgang des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 8,1 Prozent geführt habe.Demnach sei auch das nominale BNE pro Kopf in Dollar geschrumpft. Jedoch sei das nominale BIP in Won um 3,8 Prozent gewachsen.Der BIP-Deflator, ein Index für das Preisniveau, kletterte gegenüber 2021 um 1,2 Prozent.Nach Branchen betrachtet, verbuchte das herstellende Gewerbe ein Minuswachstum von 4,4 Prozent. Die Bauwirtschaft verzeichnete dagegen 2,1 Prozent Wachstum, der Dienstleistungssektor 0,9 Prozent Wachstum. In der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei wurde ein Zuwachs von 1,2 Prozent erzielt.