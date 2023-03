Südkorea und USA halten gemeinsame Luftübung ab

Photo : YONHAP News

Die Luftwaffen Südkoreas und der USA halten eine gemeinsame Übung ab, um die Fähigkeit zur Ausführung gemeinsamer Operationen zu verbessern.Die erste „Buddy Wing“-Übung in diesem Jahr begann am Montag auf dem Luftwaffenstützpunkt Osan in Pyeongtaek, wo das 51. Kampfgeschwader der 7. Luftflotte der USA stationiert ist. Die Übung findet fünf Tage lang statt.Daran nehmen etwa zehn Flugzeuge, darunter F-15K-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe und Angriffsflugzeuge A-10 der US-Luftwaffe, sowie Piloten, Wartungs- und Unterstützungspersonal teil.Die Übung Buddy Wing findet seit 1997 statt und zielt darauf ab, dass Piloten der Luftwaffen beider Länder sich über ihre Taktiken für Luftoperationen austauschen und die gemeinsame Einsatzfähigkeit verbessern.