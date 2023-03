IAEA: Weiter Anzeichen für Aktivitäten auf Atomtestgelände im nordkoreanischen Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) werden weiterhin Anzeichen für Aktivitäten auf dem nordkoreanischen Atomtestgelände in Punggye-ri beobachtet.Das Atomtestgelände in Punggye-ri sei weiterhin zur Unterstützung eines Atomtests vorbereitet, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi auf einem regelmäßigen Treffen des Gouverneursrats der Organisation am Montag in Wien. Man sehe weiterhin Hinweise auf Aktivitäten in der Nähe des Stollens Nummer 3 des Testgeländes.Zur Nuklearanlage in Yongbyon hieß es, dass es Hinweise darauf gebe, dass der 5-MW-Reaktor und die Zentrifugen-Anreicherungsanlage in Betrieb seien.Grossi sagte, die Wiederöffnung des Atomtestgeländes sei zutiefst beunruhigend. Die Fortsetzung von Nordkoreas Nuklearprogramm stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Er forderte Nordkorea auf, bei der vollständigen Umsetzung seines Safeguards-Abkommens zum Atomwaffensperrvertrag (NPT) unverzüglich mit der IAEA zu kooperieren.