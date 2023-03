Globaler Absatz von Wasserstoffautos schrumpfte im Januar um 13,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Der globale Markt für Brennstoffzellenautos mit Wasserstoffantrieb ist im Januar um über zehn Prozent im Vorjahresvergleich geschrumpft.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens SNE Research am Montag wurden im Januar weltweit 726 Wasserstoffautos abgesetzt. Das seien 13,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Hyundai Motor konnte mit 332 verkauften Einheiten seine Spitzenposition verteidigen. Verglichen mit dem Vorjahr verbuchte der koreanische Hersteller jedoch eine Einbuße von 17,2 Prozent.Nach Ländern betrachtet, lag Südkorea mit 42,7 Prozent Anteil weiter an der Spitze. In dem Land wurden 310 Wasserstoffautos verkauft, damit 3,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die USA folgten mit 232 Einheiten und verzeichneten ein Wachstum von 26,1 Prozent. China (99 Einheiten) verbuchte einen Zuwachs von 15,1 Prozent.Im Januar wurden weltweit 673.000 Elektrofahrzeuge, einschließlich Plug-in-Hybridautos (PHEV), ausgeliefert. Das entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.BYD verzeichnete mit 155.000 abgesetzten Einheiten ein Wachstum von 64,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Der chinesische Konzern belegte mit 23 Prozent Anteil den ersten Platz.Auf Platz zwei folgte Tesla mit 14,3 Prozent Anteil, dessen Absatz verbesserte sich um 63,3 Prozent auf 96.000 Einheiten. Volkswagen verbuchte einen Absatzrückgang von 5,2 Prozent auf 47.000 Einheiten und belegte mit sieben Prozent Anteil den dritten Platz.Hyundai Motor und Kia landeten mit 24.000 Einheiten auf Platz zehn. Sie mussten einen Rückgang von 17,5 Prozent verkraften.