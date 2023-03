Umfrage: Koreaner betrachten 50.000 Won als angemessen für Geldgeschenk zur Hochzeit eines Bekannten

Photo : Getty Images Bank

Die Koreaner betrachten 50.000 Won als angemessen für die Höhe eines Geldgeschenks zur Hochzeit einer Kollegin oder eines Kollegen, mit der oder dem man nicht vertraut ist.Im Falle der Hochzeit einer Person, mit der man engeren Kontakt hat, werden mindestens 100.000 Won als angemessener Betrag angesehen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Jobportal Incruit am Dienstag. Befragt wurden 1.177 Studenten, Jobsuchende und Angestellte.65,1 Prozent hielten 50.000 Won (38 Dollar) für angebracht, wenn es sich um eine Arbeitskollegin oder einen -kollegen handelt, die oder der zwar im gleichen Team arbeitet, mit der oder dem man jedoch nicht so vertraut ist. Im Falle von Bekannten, mit denen man nur manchmal Kontakt hat, waren 63,8 Prozent dieser Meinung.63,6 Prozent antworteten, dass 100.000 Won angemessen seien, sollte es sich um die Hochzeit einer Arbeitskollegin oder eines -kollegen handeln, mit der oder dem man auch privat häufig kommuniziert.Im Falle einer Freundin oder eines Freundes, mit der oder dem man fast jeden Tag in Kontakt ist, hielten 36,1 Prozent 100.000 Won für angemessen. 30,2 Prozent würden 200.000 Won schenken.Wenn eine Bekannte oder ein Bekannter, von der oder dem man nur selten etwas hört, lediglich eine mobile Hochzeitseinladung verschickt, wollen 74,3 Prozent nicht an der Hochzeit teilnehmen. 46,6 Prozent würden auch kein Geschenk machen.