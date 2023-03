Gleichstellungsministerin verspricht Bemühungen um Verwirklichung von Geschlechtergleichstellung

Photo : YONHAP News

Die Ministerin für Gleichstellung und Familie, Kim Hyun-sook, hat anlässlich des Weltfrauentags am 8. März Bemühungen versprochen, um die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen.Sie wolle sich bemühen, damit sich Südkorea einer für beide Geschlechter gleichberechtigten Gesellschaft einen Schritt nähern könne, mit der alle einverstanden seien und in der alle Veränderungen spüren könnten, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung. Kim ist derzeit auf einer Geschäftsreise in den USA und nahm an der Sitzung der Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau teil.Hinsichtlich der Frauenpolitik wolle sie politische Fähigkeiten auf den Abbau der Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern und somit die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen konzentrieren, an denen beide Geschlechter gleichgestellt seien, betonte sie.Sie versprach auch, die Bürger vor fünf Arten der Gewalt, die ihre Sicherheit bedrohten und die Werte der menschlichen Würde verletzten, zu schützen, darunter Stalking und digitale Sexverbrechen. Auch wurde ein schnelles Vorgehen gegen Sexualverbrechen neuer Art versprochen.Der Internationale Frauentag wurde zum Gedenken daran, dass sich Arbeiterinnen in den USA am 8. März 1908 für die Gewährleistung ihres Rechts auf Leben, Menschenrechte und ein Wahlrecht erhoben, im Jahr 1977 von den Vereinten Nationen bestimmt. In Südkorea wurde der Tag aufgrund der Revision des Rahmengesetzes für die Gleichstellung der Geschlechter im Jahr 2018 zum gesetzlichen Gedenktag bestimmt.