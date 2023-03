Seoul senkt Reisewarnungen für sechs Länder auf niedrigste Stufe

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat mit Wirkung ab heute die Reisewarnungen für sechs Länder auf die niedrigste Stufe gesenkt.Laut dem Außenministerium wurde die Entscheidung mit Rücksicht auf die Corona-Lage in einzelnen Ländern getroffen und gilt für Spanien, Tunesien, Mauritius, Andorra, Jordanien und Namibia.Die Reisewarnungen für Peru, Papua-Neuguinea, Sudan, Tuvalu, Nauru und Eritrea wurden auf Stufe zwei, die zweitunterste Stufe, herabgesetzt.Für elf Länder, einschließlich Russlands, der Südafrikanischen Republik und Mexikos, wird dagegen an speziellen Reisewarnungen festgehalten.Die Regierung verfügt über ein vierstufiges System für Reisewarnungen. Bei Stufe eins wird Vorsicht in Bezug auf Reisen angemahnt, während bei Stufe vier, der höchsten Warnstufe, Reisen in das betroffene Land verboten sind.Eine spezielle Reisewarnung wird verhängt, wenn kurzfristig eine dringende Gefahr besteht. Sie ist zwischen Stufe zwei (Verzicht auf Reisen) und Stufe drei (Rückzug empfohlen) des Warnsystems angesiedelt.