Notenbankchef rechnet mit Inflationsrate von 4,5 Prozent im März

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea werden im März nach Einschätzung seines Zentralbankchefs um 4,5 Prozent steigen.Die entsprechende Meinung teilte Rhee Chang-yong, Gouverneur der Bank of Korea, heute bei einem Forum mit, das vom Korea Broadcasting Journalists Club, einer Vereinigung von Rundfunkjournalisten, veranstaltet wurde.Der Anstieg der Verbraucherpreise habe sich im Februar auf 4,8 Prozent verlangsamt. Er gehe davon aus, dass die Inflation im März auf 4,5 Prozent oder ein niedrigeres Niveau sinken und zu Jahresende in den Drei-Prozent-Bereich fallen werde, hieß es.In Bezug auf die Ansicht, dass Investitionen in Immobilien unbedingt Erfolg bringen würden, forderte er, angesichts der Alterung der Gesellschaft zu überdenken, ob sich dieser Trend aus der Vergangenheit auch in der Zukunft fortsetzen könnte.Angesichts der Zinssätze möchte er jungen Menschen dazu raten, ihre Fähigkeiten zu berücksichtigen und ihr Vermögen noch umsichtiger zu verwalten.