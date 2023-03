Südkoreanischer Geheimdienst: Nordkorea könnte bald Nuklearübung, ICBM-Start und Satelliten-Start durchführen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte bald eine Nuklearübung, den Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) und Start eines Satelliten durchführen.Diese Einschätzung vertrat der Nationale Geheimdienst (NIS) am Dienstag im Geheimdienstausschuss.Demnach könnte im März oder April ein Großmanöver stattfinden, für das konventionelle und nukleare Waffen in Kombination eingesetzt würden. Südkorea und die USA würden um diese Zeit ihr Frühjahrsmanöver abhalten, auch ein bilaterales Spitzentreffen werde dann erwartet.Wie der Abgeordnete der Minjoo-Partei Koreas, Youn Kun-young, nach der Sitzung berichtete, könnte Machthaber Kim Jong-un nach Einschätzung des Geheimdienstes im April den Start eines Aufklärungssatelliten anordnen. Auch würde die Möglichkeit eines Tests einer ICBM nicht ausgeschlossen, die eine kürzere Reichweite habe, aber im normalen Winkel abgefeuert würde.Der Abgeordnete Yoo Sang-bum von der regierenden Partei Macht des Volkes berichtete nach der Sitzung, der NIS sei sich aufgrund von Informationen von ausländischen Geheimdiensten recht sicher, dass Kims erstes Kind ein Junge sei. Über das Geschlecht des dritten Kindes sei noch nichts bekannt.Zum zweiten Kind, der Tochter Jue-ae, die zuletzt von den Medien intensiv beleuchtet worden war, hieß es, dass sie offenbar zu Hause unterrichtet werde und das Reiten, Schwimmen und Skifahren genieße.Zur Nahrungsknappheit in Nordkorea habe es in dem Ausschuss geheißen, dass jährlich schätzungsweise 800.000 Tonnen Reis fehlten.