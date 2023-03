Präsident Yoon reist im April zu Staatsbesuch in die USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird Ende April auf Einladung von US-Präsident Joe Biden einen Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten absolvieren.Das gab die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, am Dienstag bekannt.Das wird der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Präsidenten in den USA seit der Visite des damaligen Präsidenten Lee Myung-bak im Jahr 2011 sein.Yoons Staatsbesuch erfolge anlässlich des historischen Jahres, des 70. Jubiläums des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses. Er werde der zweite Staatsgast in den USA seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung sein, erläuterte Kim.Yoon und Biden würden verschiedene Termine gemeinsam absolvieren, darunter ein Spitzentreffen und ein für den 26. April vorgesehenes Staatsdinner. Dabei würden sie die Erfolge der bilateralen Allianz in den letzten 70 Jahren feiern und über die Ausrichtung ihrer künftigen Entwicklung tiefgründig diskutieren, hieß es weiter.Kim fügte hinzu, dass Yoons Staatsbesuch in den USA ein historischer Wendepunkt werde, damit sich das Bündnis Südkoreas und der USA in Vorbereitung auf die sich rapide verändernde internationale Lage und die Ungewissheiten in der Zukunft noch besser entwickeln werde.Der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han ist seit Sonntag zu Besuch in den USA, um mit der US-Seite konkrete Themen des Spitzentreffens zu koordinieren.Unterdessen gab die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass Biden Yoon und seine Gattin zu einem Staatsbesuch eingeladen habe. Beide Staatschefs würden die Bedeutung und dauerhafte Stärke der eisernen US-südkoreanischen Allianz sowie das unerschütterliche Engagement der USA für Südkorea hervorheben, hieß es.