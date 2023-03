Parteitag: Regierungspartei wählt heute neue Führung

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks wird heute auf einem Parteitag ihre neue Führung wählen.Auf dem Parteitag im Kongresszentrum KINTEX in Goyang werden die zusammengerechneten Ergebnisse einer mobilen Abstimmung und ARS-Abstimmung am Telefon bekannt gegeben.Lediglich Parteimitglieder durften an der Abstimmung teilnehmen. Es wurde eine Rekordbeteiligung von 55,1 Prozent verzeichnet.Um den Parteivorsitz konkurrieren Kim Gi-hyeon, Ahn Cheol-soo, Chun Ha-ram und Hwang Kyo-ahn. Gewinnt der Erstplatzierte nicht die Hälfte der abgegebenen Stimmen, kommt es zu einer Stichwahl mit dem Zweitplatzierten.Auch vier Vorstandsmitglieder werden gewählt, hierfür ist keine Stichwahl vorgesehen. Im Rennen sind acht Kandidatinnen und Kandidaten, darunter Kim Byung-min und Chung Mi-kyung.