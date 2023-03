Japans Außenminister rechnet mit Südkoreas gewissenhafter Umsetzung von Zwangsarbeiter-Entschädigungsplan

Photo : KBS News

Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi rechnet mit einer gewissenhaften Umsetzung des von Südkorea jüngst vorgestellten Entschädigungsplans für Zwangsarbeiter.Das sagte der Chefdiplomat am Dienstag bei einer Pressekonferenz, einen Tag nach Südkoreas Bekanntgabe. Die Regierung in Seoul hatte als Lösung vorgeschlagen, Zwangsarbeiter über einen durch südkoreanische Unternehmen gespeisten Fonds anstatt durch direkte Zahlungen japanischer Unternehmen zu entschädigen.Auf die Frage, ob es sich um eine unumkehrbare Regelung handele, sagte Hayashi, dass die Seouler Regierung größte Bemühungen unternehmen werde, um das Verständnis der Kläger zu gewinnen, die den Rechtsstreit um Entschädigungen gegen Unternehmen gewonnen hatten.Japan habe Seouls Lösung als Maßnahme für die Wiederherstellung gesunder bilateraler Beziehungen eingestuft, die in den letzten Jahren sehr gelitten hätten.Nach seinem Verständnis sehe die Lösung nicht vor, dass Opfer das Recht auf individuelle Abfindungsklagen ausüben.